美逐逾200委國黑幫 聯邦法官阻止不果

送薩爾瓦多監獄羈押 白宮否認無視法庭 美國政府上周六引用《外國敵人法》，將200多名委內瑞拉人驅逐，並移送至薩爾瓦多。薩爾瓦多政府周日證實，遭美國驅逐出境的委內瑞拉黑幫成員，已被送往高設防監獄。美國聯邦法官頒令禁止當局遞解不果，引起爭議；白宮則否認無視法庭禁制令，指禁令發出前，飛機已起飛。

美國總統特朗普於上周六引用《外國敵人法》下令，所有年滿14歲、被認定為委內瑞拉幫派阿拉瓜火車（Tren de Aragua）幫派成員、住在美國境內且未入籍或不是美國合法永久居民的委內瑞拉公民，都可以被視作外國敵人逮捕、限制、拘禁和驅逐。

以《外國敵人法》為由處置 薩爾瓦多政府周日發放在機場停機坪的片段，見到一批被鎖上手銬及腳鐐的男子，由全副武裝的警員押走。薩爾瓦多總統布克爾稱，238名委內瑞拉的黑幫成員由飛機送到當地，將被送到全國安全級別最高的恐怖主義監禁中心。根據計劃，拘押時間為期一年，相關費用由美方支付，關押條款可按需要續簽，美國同機亦移送23名薩爾瓦多當局通緝的當地幫派成員。

惟飛機降落薩爾瓦多前，美國聯邦法院法官博斯伯格應民權組織入稟，頒令暫時禁止遞解14天，阻止政府以《外國敵人法》為由驅逐移民，理由是有關法例是戰時法令，「阿拉瓜火車」的行為，不構成特朗普所說的侵略。

美媒指博斯伯格頒令後，載着被驅逐者的飛機才抵達薩爾瓦多，引發美國政府是否無視法庭命令的法律爭議。報道指法庭頒令時，飛機可能已在途上，雖然博斯伯格口頭指示接載驅逐人士的飛機原機折返，卻沒寫入書面命令，但華府的行動違反法庭命令的精神。

布克爾在社交網站發貼文，取笑美國法官太遲頒令；美國國務卿魯比奧轉載布克爾貼文，感謝對方的協助及幫忙。白宮發言人萊維特發聲明，否認華府無視法庭禁制令，又稱一個城市的單一法官不能改變載滿外國恐怖分子的飛機，有關人等已被驅逐。本報綜合報道