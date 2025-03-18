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法反對歐盟向美威士忌徵稅
歐盟計劃從4月起對價值260億歐元（約2,201億港元）的美國商品加徵關稅，包括波本威士忌等商品。法國總理貝魯周日卻質疑措施，認為波本威士忌不該包括其中。貝魯上周五會見干邑白蘭地生產商時亦指出，產業正面臨中國與美國的雙重打擊。（綜合報道）
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