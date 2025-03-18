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沖繩反對縣內部署遠程導彈
日本政府計劃於本年度尾優先在九州部署遠程導彈，加強對中國大陸武力攻台的防禦能力，將來沖繩縣亦有可能成為部署地點。日本沖繩縣知事玉城丹尼周日與內閣官房長官林芳正會面時強調，當地反對部署遠程導彈，相關舉措得不到縣民的理解。（綜合報道）
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