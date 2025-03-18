不滿G7外長會議逼棄核 北韓稱不斷升級核武力量

【本報綜合報道】北韓朝中社昨日報道外務省發言人的談話，譴責七國集團（G7）外長會議要求北韓實現無核化，朝方宣稱會不斷升級和加強核武力。

G7外長在加拿大開會，上周五發表聯合聲明敦促北韓遵守聯合國安理會決議，放棄所有核武、大規模殺傷力武器、彈道導彈系統。北韓外務省發言人上周六指出，朝方對此表示嚴重關切，絕不容忍對北韓主權和內政的任何侵害。G7以核子共享提供延伸威懾為由，熱衷於非法、惡意的核子擴散行為，在談論無核化、棄核之前，G7應先徹底放棄其不合時宜的核霸權野心。

發言人還稱，北韓的擁核國地位不會因誰是否認可而改變，北韓的核武力將永遠是維護國家主權、領土完整和根本利益，防止在半島和東北亞地區生戰，確保全球戰略穩定的手段。

大陸就台問題向相關國提交涉 另外，針對G7外長會議提及台灣、中俄合作等問題，中國外交部毛寧昨日表示，中方已向有關國家提出嚴正交涉，台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部干涉，而中方在烏克蘭問題上一貫積極勸和促談，從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項。