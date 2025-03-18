美襲也門增至53死 航母遭射導彈報復

美國總統特朗普上周六下令打擊也門叛軍青年運動，美國中央司令部翌日繼續空襲行動，累計造成53人死亡，98人受傷。也門青年運動武裝表示，周日在紅海對美國杜魯門號航空母艦及其隨行艦發動軍事打擊，以回應美軍對青年運動武裝目標的大規模空襲。

美國中央司令部在社交平台「X」指部隊繼續打擊青年運動，並附上影片顯示美軍戰機從航母飛行甲板起飛執行夜間任務，但未交代行動詳情。一名美國官員表示，美軍戰機周日擊落多架來襲無人機，沒有無人機飛近航母杜魯門號，美軍亦追蹤到一枚在也門沿岸墜毀的導彈，不構成威脅。

美稱追究伊朗責任 美國防長海格塞斯警告，只有青年運動停止攻擊船艦，美國才會停止打擊行動，這是為了停止青年運動攻擊紅海地區的關鍵水道，重新開放航行自由，這是美國的核心國家利益，而伊朗長期以來一直在縱容青年運動，「他們最好走開點」。

美國國家安全顧問沃爾茲周日表示，美軍在上周六空襲也門的過程中擊斃了多名青年運動武裝領導人。他指特朗普政府將青年運動武裝視為外國恐怖組織，而此次美軍在也門的行動與以往有兩點不同，一是針對青年運動武裝領導層，二是追究伊朗支持青年運動武裝的責任。

也門青年運動武裝發言人薩雷亞當天在該組織控制的馬西拉電視台發表聲明，指美軍自上周六以來已對也門發動至少47次空襲，襲擊了首都薩那及其他7個省，造成平民傷亡事件。該組織翌日用18枚彈道導彈和巡航導彈及一架攻擊無人機襲擊了位於紅海的美國杜魯門號航空母艦及其隨行艦。

組織將繼續紅海施襲 薩雷亞警告，該組織會毫不猶豫針對紅海和阿拉伯海的所有美國軍艦發動襲擊，並將繼續在既定作戰區域對以色列實施海上封鎖，直到加薩地帶獲得人道主義援助。聯合國秘書長古特雷斯表示，憂慮局勢會演變成不斷報復的惡性循環，進一步令地區局勢不穩，呼籲各方克制。在北京，外交部發言人毛寧周一表示，中方反對任何加劇紅海局勢升級的行動；紅海局勢和也門問題有複雜的原因，應當通過對話談判尋求妥善的解決。本報綜合報道