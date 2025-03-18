歐盟擬擴情報衞星網 減依賴美

庫比柳斯表示，鑑於地緣政治局勢變化，歐盟委員會正在考慮擴展衞星能力，提升地理空間情報支持水平，增強安全保障。新衞星網絡將用於偵測威脅，如軍隊調動等，並協調軍事行動。相關討論才剛剛開始，歐盟需要一個能夠補充現有導航和地球觀測計劃的衞星網絡。歐盟現有的地球觀測項目「哥白尼計劃」約每24小時才生成一次圖像，希望新項目能夠比「哥白尼計劃」更頻繁更新。庫比柳斯稱，目前最好的商業衞星系統可每30分鐘更新一次目標和軍事部署信息。