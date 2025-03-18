美國提出AB計劃 籲先停火再談終戰

被問及俄烏是否走向停火，抑或只是俄羅斯的拖延戰術，魯比奧形容美國總統中東問題特使威特科夫上周到莫斯科與俄羅斯總統普京會面是「充滿希望」，他重申不會公開談論停火事宜，但希望很快就能宣布一些消息。他承認存在一些挑戰，戰事局勢十分複雜，所以沒有人會說終戰是易事，希望外界明白這是計劃。

魯比奧籲俄烏雙方讓步

魯比奧解釋，計劃A是停止交火，之後可以進入計劃B、即第二階段，讓所有人坐到談判桌前，也許還可以通過一些穿梭外交，找到一種持久的方式永久結束戰爭，並且尊重各方需要。他指出如果不完成第一部分，俄烏仍在交火，就無法進入第二部分，很難透過談判達成持久的終戰協議，因此美國總統特朗普希望停火，這將會很難，需要大量的努力及雙方讓步，但必須發生，戰爭不能繼續下去，特朗普態度很明確，他正在盡一切努力結束現狀。