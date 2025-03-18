特朗普將與普京電話會談 商終戰分割烏資產

美料協議數周內達成 俄要求烏永不入北約 美國總統特朗普昨日表示，今日將與俄羅斯總統普京通話，討論結束俄烏戰事的方法。俄方此前表明，俄羅斯需要在與烏克蘭的任何和平協議中獲得「鐵一般」的安全承諾，包括烏克蘭永遠不加入北約及保持中立地位。

特朗普從佛州飛回華盛頓時，在空軍一號上向記者表示想看看是否能夠結束俄烏戰爭，也許可以，也許不可以，但相信有很大機會。他透露將與普京討論土地、發電廠問題，烏克蘭和俄羅斯雙方已經就此進行大量討論，「我們已經在討論這個問題，分割某些資產」。

威特科夫受訪時指出，預計特朗普和普京本周將進行通話，美方也會繼續與烏克蘭接觸和對話，他認為美俄總統的對話將非常好、非常積極。威特科夫續指，特朗普預料數周內達成協議，結束俄烏戰事。惟美國國務卿魯比奧和美國國家安全顧問沃爾茲均表示，在俄羅斯同意停火前仍有許多挑戰需要解決。

俄反對北約派觀察員赴烏 俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）周日表明，任何烏克蘭問題的長期和平條約都必須符合俄羅斯訴求，俄方會要求包括鐵一般的安全保障、烏克蘭的中立地位和北約拒絕接納烏克蘭為成員國。他重申，俄方反對北約派觀察員到烏克蘭，北約部隊以甚麼名義部署到烏克蘭領土並不重要，無論是歐盟、北約還是國家，如果他們出現在烏克蘭，就意味部署在衝突地區，這些部隊作為衝突方將面臨一切後果。

格魯什科明言，只有達成和平協議後才能討論部署非武裝的後衝突觀察員問題，現在談論派遣非武裝觀察員、監督協議各個方面執行情況的民事特派團或保障機制都只是空談。他續稱，烏克蘭的歐洲盟友應該明白，只有排除烏克蘭加入北約並消除在其領土上部署外國軍隊的可能性，消除衝突的根源之一，才對該地區有利，烏克蘭乃至整個地區的安全將得到保障。

梅德韋傑夫斥英法圖派軍 俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫同日批評法國總統馬克龍和英國首相施紀賢正在裝傻，他們一次又一次地被告知維和人員必須來自非北約國家，但仍然說要向烏克蘭派遣數萬人，「直接說你想向基輔的新納粹分子提供軍事援助，這意味開戰。去跟（美國總統）特朗普商量吧，無賴」。本報綜合報道