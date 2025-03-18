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拳打腳踢羊駝 男店員涉虐畜離職
四川省都江堰市有店員近日當眾拳打腳踢一隻牽繩羊駝，引發虐待動物爭議。街道辦事處上周五通報，涉事員工已離職，商戶已自行停業整改。該名男子在店舖門口首先用腳踢向羊駝，之後揮拳。同店女員工解釋，羊駝咬壞帶電招牌，男同事怕羊駝觸電，故教一教訓牠。（綜合報道）
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