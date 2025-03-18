傳犬圍捕雪豹致癱 國家公園否認

內地近日網傳一段影片，只見有人施放惡犬，圍捕幼年雪豹致其受傷癱瘓。青海省三江源國家公園上周五澄清，上述消息來自兩宗不同事件。針對影片發布者未審核內容就隨意上載，三江源國家公園聯合治多縣網信辦、治多縣公安局工作專班訓誡。經救治後，幼年雪豹生命體徵平穩，正恢復各項身體機能。（綜合報道）