兩岸國際

傳犬圍捕雪豹致癱 國家公園否認

內地近日網傳一段影片，只見有人施放惡犬，圍捕幼年雪豹致其受傷癱瘓。青海省三江源國家公園上周五澄清，上述消息來自兩宗不同事件。針對影片發布者未審核內容就隨意上載，三江源國家公園聯合治多縣網信辦、治多縣公安局工作專班訓誡。經救治後，幼年雪豹生命體徵平穩，正恢復各項身體機能。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者