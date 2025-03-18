3‧15晚會曝光銷售問題 電訊商自查

【本報綜合報道】內媒上周六舉行的「3‧15」晚會揭露9個行業亂象，曝光廠商出售翻新衞生巾和無消毒紙底褲、家庭維修平台「劏客」、外呼公司利用AI機械人打營銷騷擾電話等問題。市場監管總局連夜部署各地開展執法行動，從嚴從快處置曝光問題。三大電訊營運商亦針對營銷電話誘導升級、隱性扣費等情況，開展全面自查。

檢逾130萬條不滅菌紙底褲及半成品 內媒周一報道，河南市場監管部門與衞健、公安等部門組成多個執法組，對不滅菌紙底褲生產企業聯合開展現場處置，當晚查獲3間涉事企業逾30萬條紙底褲、逾100萬條半成品；同時連夜下發通知，組織全省開展全面排查，嚴防不合格產品流入市場。重慶市區兩級市場監管部門另出動80多名執法人員，對業務推廣、維修紀錄等數據開展電子取證，現場扣押了無3C強制認證產品。浙江市場監管部門趕赴涉事企業開展電子取證、詢問調查工作，提取1.7GB電子數據並詢問6名當事人。

市場監管部門將會同衞健、工信、公安等部門，對上述涉案企業開展全面核查，強化行刑銜接與聯合懲戒，嚴厲打擊侵害消費者權益違法行為；同時針對反映出的行業性、系統性問題，及時組織開展專項治理。