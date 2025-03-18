謠言令管治成本上漲 辦案警成網暴對象

內地官媒近日播出節目，批評互聯網散布謠言，導致浪費大量社會資源，相關隱性成本引起漣漪持續擴散。例如一名來自湖南省的男子，去年4月在重慶長江大橋投江身亡，觸發素未謀面網民頻點外賣送到自殺地點悼念之餘，更有辦案警員遭受網暴。

報道指，網名「胖貓」劉姓男子去年自殺身亡，死後傳出生前曾向女友譚×轉付大量金錢，自己僅吃外賣充飢。

悼念跳橋男 點94噸外賣 縱使重慶市公安局南岸區分局事後發警情通報強調，經調查譚×未以戀愛為名騙取胖貓財物行為，並不構成詐騙犯罪，大量網民至今仍叫外賣，放在重慶長江大橋，浪費94.6噸食物。

重慶市公安局南岸區分局網安支隊副支隊長崔廣迪補充，當發出警情通報後，自己接受採訪，結果遭到網暴，包括宣稱其與譚×有某種關係，其頭像及短片亦成為惡搞對象。南岸區分局刑偵支隊政委何鎏強調，有關調查範圍約有兩年多跨度，已逐一梳理劉男與譚女及其他人關係，警情通報內每一句話、每一個字、每一組數據都有證據支撐及搞得清清楚楚，工作量非常大。

網民揚言效法自殺 耗警力 胖貓投江身亡後，網上有人揚言前來同一地點跳橋。重慶市公安局水警總隊巡警支隊副支隊長陳剛坦言，只要有人報警，往往需出動數十名警力參與處置工作，對此深惡痛絕：「因為我們想保護的，是真正遇到危險的群眾的生命。」該節目提到，網上虛實叢生訊息正深遠地影響及危害人與人之間信任基礎、公共秩序正常運轉，以及社會治理成本無效增長，相關謠言及網暴不僅造成個體傷害，也在破壞社會共識。本報綜合報道