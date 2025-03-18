航空工業前董事長涉貪被捕

【本報綜合報道】最高人民檢察院昨日發布消息，中國航空工業集團有限公司前黨組書記、董事長譚瑞松涉嫌貪污、受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌貪污罪、受賄罪對他作出逮捕決定，案件正在進一步辦理當中。

靠軍工吃軍工 公開資料顯示，現年63歲的譚瑞松是湖南攸縣人，為研究員級高級工程師。他曾在哈爾濱東安發動機（集團）有限公司、哈爾濱航空工業（集團）有限公司等工作，之後擔任中國航空工業集團公司副總經理、黨組副書記、中國航空工業集團保密委員會主任等職，2018年5月起任中國航空工業集團董事長、黨組書記，至前年被免去職務。

譚瑞松去年8月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，上月被開除黨籍。調查發現，他接受可能影響公正執行公務的宴請，在職工錄用等方面為他人謀取利益；違規收受禮金，搞權色交易；「靠軍工吃軍工」，侵吞巨額公共財物；利用職務便利為他人在企業改制併購、承攬工程項目、職工錄用等方面謀利，並非法收受巨額財物。