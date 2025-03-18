華總領事談大阪世博 稱深化關係契機

【本報綜合報道】中國駐大阪總領事薛劍日前接受日本共同社專訪，對下月將開幕的大阪‧關西世博會表示期待。他認為，世博是深化中日關係的契機，將進一步加強跟日本經濟團體、企業等的交流，同時展現中國的魅力，促進各領域的務實合作。

薛劍表示，這將是深入交流文化、建立精神層面緊密連結的重大機會，外觀取形於古代「書簡」的世博會中國館，可讓遊客看到濃縮了包括文化和科技在內的中國一切。他介紹，館內融合悠久歷史和最新技術，也將有國寶級重要展示，31個省市區在世博會期間將依序舉辦活動，是毋須赴華就能感受中國的寶貴機會。他提到該館外觀使用漢字，凸顯與日本獨特的文化連結，兩國在歷史上有深厚文化淵源，在世界大變局下中日關係必須向前發展。

薛劍又指出，很多日本人赴華主要目的是商業活動而非旅遊，希望透過世博會的體驗，激發他們遊覽中國的興趣，期待更多日本人赴華旅遊。對於美國總統特朗普對各國加徵關稅等全球經濟分裂動向，他強調中方始終堅持對話而不對抗、拆牆而不築牆，努力擴大利益匯合點。

日要求台由民企參展 另外，日媒周一引述知情人士指，日本外務省向台灣政府要求明確世博會的台灣展館是由民間企業參展。台灣經濟部於本月6日曾發文介紹台灣以TECH WORLD館名義參展，日方認為內容有問題，含有可被視為台灣作為政府參展的表述，並向台方表示應該進一步明確參展的是民間企業。台灣方面則認為，發文是針對台灣內部，對日方的要求感到困惑，會與日本溝通。