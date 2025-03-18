佛山屋苑業主上街 抗議3單位改建骨灰房

鎮政府最終承諾拆除裝修 網傳廣東省佛山市里水鎮宏宇天御江畔大批業主上周六晚上在屋苑內聚集，要求拆除兩間改建而成的骨灰房（用來擺放骨灰龕單位）。面對多人拒絕離開，鎮政府官員周日凌晨終於承諾拆除所有涉事單位裝修。

有業主早前發現，屋苑內有3個單位裝修風格極其詭異，不禁懷疑它們是用來放置骨灰龕。據曾進入涉事單位的其他業主說法及提供的影片、圖片，單位內部天花板有呈十字形橫樑，客廳的窗戶被木板封住。另有房間的天花板被塗成金色，還貼上「金元寶」，入牆櫃類似神台。有業主認為，涉事單位似乎不是放自家骨灰，更像是準備做成許多骨灰格子用於出租，擔心會對其他居民的生活造成影響。

有居民失眠 憂影響樓價 里水鎮政府相關人員上周四發布社區居委會關於此事件的情況說明，稱對於部分業主反映小區15幢某單位裝修風格異常，擔憂房屋用途變更，引發「房屋改造成骨灰房」的言論。社區立即安排工作人員、物業公司及涉事單位業主進行實地核查，確認涉事房屋不存在存放骨灰的情況。涉事單位的設計圖顯示，該單位有部分區域規劃為「佛堂」，物業公司同日表示，涉事單位業主公開承諾單位僅為自主使用，不從事任何經營性活動，不作存放骨灰等用途。

縱使鎮政府和物業公司出面澄清，一眾業主仍堅持要涉事單位拆除裝修。到上周五，其中一個涉事單位屋外設置警戒線，民警、業主代表正拆除屋內裝修。至於同一業主於大樓的其餘兩個單位，門外亦設置警戒線，大門緊閉，四周貼上封條。大批業主上周六繼續參與集會，一同高呼「拆掉」等口號。一名業主受訪稱，受事件影響夜不能寐，就連走路都提心吊膽。另有戶主坦言，相關單位可能影響屋苑樓價。本報綜合報道