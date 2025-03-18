傳下月起延檢進口煤炭 陸海關闢謠

內地部分網絡平台近來傳播海關下月起將對進口煤炭實施延遲檢查的消息，相關訊息引發業界關注與討論。海關總署發文闢謠，稱是不實訊息，提醒各企業及相關方，切勿輕信和傳播未經過證實的消息，以免造成不必要的困擾和損失。（綜合報道）