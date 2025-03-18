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胡敏珍盼金門設解放軍紀念碑捱轟
台灣金門已故首任司令官胡璉將軍的孫女胡敏珍在大陸影音分享平台抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍設立紀念碑，遭台灣網民批評為「不肖子孫」。胡敏珍回應指，其出發點是基於人道關懷，並非刻意倒向任何一方，不應扭曲「兩岸一家親」的理念。（綜合報道）
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