南非擅改代表處名 台抗議提交涉

南非在大陸施壓下，去年10月和今年1月兩度要求台灣駐當地代表處遷離首都比勒陀利亞，雙方仍在談判。南非外交部官網近日單方面將台駐處名稱，由「台北聯絡代表處」改為「台北商務辦事處」，惹來台方抗議並提出交涉，批評南非配合大陸打壓台灣，違反民主自由精神。（綜合報道）