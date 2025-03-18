特朗普：美毋須再依賴台晶片
【本報綜合報道】美國總統特朗普近日接受電視節目訪問，談及關稅等議題，完整內容前日公開。他提到，台灣晶圓代工大廠台積電董事長魏哲家都帶着2,000億美元（約1.56萬億港元）赴美投資，強調美國毋須再依賴來自台灣的晶片。
指短期內能見關稅奏效
在訪問中，特朗普反駁主持人「關稅要長遠才能見好處」的論調，聲稱短期內民眾就能看到關稅奏效。他以台積電對美擴大投資為例，台積電主要因美國關稅政策才赴美擴大投資，否則他們必須支付巨額關稅，以取得銷售晶片的特權，又形容魏哲家是商界最受敬重的人之一。他分析指，當關稅促使外國廠商赴美設廠，大量資金就會湧入，因這些工廠需聘用承包商、分包商、混凝土及鋼鐵公司等，故美國初期便能看到經濟效益，工廠正式運作後外界會看到更大影響。他強調，在金錢收益及就業機會之間，自己更希望看到就業機會增長。
中國大陸駐三藩市總領事張建敏上周六另在美國報章刊登的專訪文章中重申，美國的鴉片類藥物芬太尼問題並非中國造成，特朗普政府以芬太尼為藉口對大陸加徵關稅，大陸人民強烈不滿，陸方對此堅決反對。他強調，以怨報德不可接受，希望美方重回理性軌道。
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