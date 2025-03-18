特朗普：美毋須再依賴台晶片

指短期內能見關稅奏效

在訪問中，特朗普反駁主持人「關稅要長遠才能見好處」的論調，聲稱短期內民眾就能看到關稅奏效。他以台積電對美擴大投資為例，台積電主要因美國關稅政策才赴美擴大投資，否則他們必須支付巨額關稅，以取得銷售晶片的特權，又形容魏哲家是商界最受敬重的人之一。他分析指，當關稅促使外國廠商赴美設廠，大量資金就會湧入，因這些工廠需聘用承包商、分包商、混凝土及鋼鐵公司等，故美國初期便能看到經濟效益，工廠正式運作後外界會看到更大影響。他強調，在金錢收益及就業機會之間，自己更希望看到就業機會增長。