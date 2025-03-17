賊喊捉賊諉中國 美才是戰爭禍首

西方國家一直散播傳言，指中國的軍備發展正在挑戰國際的勢力平衡。2019年，特朗普在他的第一個總統任期，便曾於時任澳洲總理莫里森到訪時，聲稱中國正以它比其他國家更快的軍備建設，對世界構成明顯的威脅。

然而，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的資料顯示，2023年的全球軍費開支，美國排名第一，高達9,160億美元（比之前一年增加2.3%）；中國排名第二，達2,960億美元（增6%）；第3名是俄羅斯，達1,090億美元（增24%）；第4名是印度，達836億美元（增4.2%）；第5名是沙特阿拉伯，達758億美元（增4.3%）；第6名是英國，達749億美元（增7.9%）；第7名是德國，達668億美元（增9%）；第8名是烏克蘭，達648億美元（增51%）；第9名是法國，達613億美元（增6.5%）；第10名是日本，達502億美元（增11%）。

從上述數字可以見到，美國的軍費開支是中國的3倍多；俄、烏兩國因戰爭大幅增加軍費開支；美國盟友英國、德國、法國、日本的總軍費開支逾2,500億美元，而它們該年的增幅全部超過中國的6%，特朗普指西方受到中國的軍事威脅，明顯是謊言。

武器出口 冠絕全球 無疑美國軍方被揭發軍費開支出現大量貪腐，且多年無法通過審計，但據不完全統計，其龐大的開支，的確支援了美國自1991年至2022年策動的251次軍事干預行動，累積大量威脅世界的實戰經驗，完全超過中國自1979年以來戰爭經驗空白的實況。此外，SIPRI公布，由2020年至2024年，美國武器在全球武器出口總額中佔比升至43%，是中國的7倍及俄羅斯的5倍；第二名是法國，佔9.6%。與2015年至2019年相比，美國武器出口量增長了21%，而中國出口少了5.4%，俄羅斯更少了63%。

如今最明顯威脅全世界的是美國，華府自2014年便強力武裝烏克蘭，特朗普第一個總統任期就迫令歐洲的北約成員國增加軍費至佔GDP的2%，如今更加碼到5%。而拜登把歐洲拖入俄烏戰爭，使歐洲需要大量購買美國軍備。此外，拜登和特朗普均全力支持售武以色列，這都說明美國才是全球首屈一指的戰爭禍首。如今最能影響俄烏戰爭能否停火議和的，是美歐軍工企業的精算結果：到底是停火議和、研發新武器、裝備升級帶動銷售額，還是戰事持續下去、戰爭轉型帶來巨額軍售，更能賺取豐厚利潤？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻