外國遊客湧入 日本溫泉瀕缺水

日本傳媒近日報道，由於外國遊客湧入導致用水量增加，日本各地一些溫泉度假村正面臨水資源短缺的問題。九州西南部佐賀縣的嬉野市去年平均水位降至40.8米的歷史最低水平。佐賀縣指，水位下降原因是新幹線列車開通後，帶來了更多遊客，縣政府已敦促溫泉限制每日的開採量。（綜合報道）