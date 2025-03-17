自民黨政治獻金被揭記載違規

【本報綜合報道】日媒上周六報道，首相石破茂擔任代表的自民黨鳥取縣第1選區支部2021年接受的個人政治捐款中，有14筆、共計132萬日圓（約6.9萬港元）捐款在記入政治資金收支報告時存在不規範問題，捐款人地址欄填寫的是此人擔任代表等的企業或團體所在地。

捐款人地址欄填公司位置 據報道，石破茂及閣僚共14人的政治團體存在同樣的記載問題，涉及370筆、總計1,472.2萬日圓（約77萬港元）捐款。石破茂的事務所受訪指，填寫的是捐款時事務所獲悉的地址，將加以確認並妥善應對。其他閣僚的事務所亦以「按照捐款人提供的資料填寫」等作出解釋，但地址欄有些填寫了東京都中心地區的商業大廈，疑未仔細確認。

神戶學院大學教授上脇博之指出，此舉可能觸犯《政治資金規正法》的虛假記載，或會被懷疑是實質的企業捐款。石破茂日前與首次當選的自民黨眾議員聚餐時，首相事務所向每人分發10萬日圓（約5,200港元）商品券，加上今次事件恐招來更多批評，亦可能影響國會就該黨力圖保留企業和團體捐款展開的討論。

日本首相 石破茂