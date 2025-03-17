塞爾維亞 數十萬人反政府 車撞示威者3傷

塞爾維亞學生反政府腐敗抗議浪潮持續，數十萬人上周六在首都貝爾格萊德舉行集會遊行。總統武契奇日前警告，示威者會試圖用暴力來達到目的，不排除安全部隊使用武力應對。抗議活動造成56人受傷，有22人因襲警被捕；其中在貝爾格萊德郊區，有汽車衝撞示威人群，造成3人受傷，警方已逮捕男司機。

公共監察組織估計，約27.5萬人至32.5萬人參加示威，可能是塞爾維亞有史以來最大規模集會。貝爾格萊德市公共交通停擺，大量車隊堵塞通往首都道路，運輸公司稱此舉是基於安全理由。有總統支持者在總統府前公園紮營，令緊張局勢加劇。反對派自由與正義黨領袖吉拉斯（Dragan Djilas）指摘武契奇調動罪犯、暴徒和特種部隊對抗示威。

總統稱顏色革命無法獲勝 武契奇同日發表講話，稱由謊言推動的顏色革命無法獲勝的，強調政府理解抗議者傳達的訊息，政府必須改變自己。他稱抗議活動沒有重傷人員，又提及同日在匈牙利首都布達佩斯爆發的抗議，認為發生在兩國的抗議活動並非巧合，而且具備相同特徵。塞爾維亞副總理武林對塔斯社直言：「塞爾維亞正面臨由西方情報部門煽動的顏色革命。」

去年11月，塞爾維亞第二大城市諾維薩德火車站屋頂倒塌造成14人死亡，部分人認為猖獗腐敗現象導致事故，引發持續示威。曾任諾維薩德市長的總理武切維奇今年1月辭職，但未能平息民憤，示威者指摘武契奇為保住地位而犧牲武切維奇。武契奇反斥抗議活動是西方策劃陰謀，目的是推翻總統權力並摧毀塞爾維亞。本報綜合報道