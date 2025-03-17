特朗普引戰時法律 驅委幫派移民受阻

【本報綜合報道】美國總統特朗普上周六引用過往戰時法律，下令快速驅逐與委內瑞拉幫派有關的非法移民，遭移民權益組織入稟反對。哥倫比亞特區聯邦地區法院同日頒布臨時禁制令，認為該戰時法律不構成合理依據，需要進一步釐清。政府已對臨時禁制令提出上訴。

指未能構成合理依據 特朗普援引二戰時曾用過的《外國敵人法》下令，所有年滿14歲、被認定為委內瑞拉幫派阿拉瓜火車（Tren de Aragua）幫派成員、住在美國境內且未入籍或不是美國合法永久居民的委內瑞拉公民，都可能被視作外國敵人逮捕、限制、拘禁和驅逐。

特朗普發聲明指，阿拉瓜火車與綁架、勒索、有組織犯罪和買兇殺人有關，形容美國正面臨一個犯罪組織「入侵」，該幫派成員對美國進行非常規戰爭和敵對行動，目的是破壞國家穩定。

聯邦法官博斯伯格（James Boasberg）數小時後發布14天臨時禁制令，指《外國敵人法》不能為總統聲明提供依據，因為「入侵」等字眼法理上與任何國家實施的敵對行為有關，並且與戰爭相當。《外國敵人法》在1798年頒布，於第二次世界大戰期間被用來設立拘留營，關押具軸心國日本、德國和意大利血統的人。