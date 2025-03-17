施紀賢斥俄採拖字訣 澤連斯基促西方駐兵

25國元首為援烏召開視像峰會 俄烏雙方繼續在俄羅斯邊境庫爾斯克州交戰之際，英國首相施紀賢上周六與多國領袖召開視像會議商討戰事，他批評俄羅斯總統普京採用「拖字訣」，強調對方必須認真對待停火協議。烏克蘭總統澤連斯基則敦促西方盟友對安全保障問題給出明確立場，包括在美國支持下在烏部署外國軍隊的可能性。

約25位國家領導人參加這場為加強支持烏克蘭而召開的視像峰會。施紀賢指出，澤連斯基已經展現基輔是和平的一方，因為他已經同意接受並承諾遵守30天的無條件停火。施紀賢表示，反觀普京是試圖拖延的一方︰「如果普京真的想要和平，我認為這很簡單，他必須停止他對烏克蘭的野蠻攻擊，並同意停火。全世界都在看。」

周四會議將商派維和部隊 施紀賢又證實，與會各國軍事首長周四將在倫敦舉行會議，制訂強而有力的計劃來支持和平協議並保障烏克蘭未來安全，討論軍隊以切實計劃來支持烏克蘭。他強調，各國將加強烏克蘭自身國防和武裝力量，並準備在達成和平協議後以「自願聯盟」形式向烏克蘭派駐維和部隊，幫助確保烏克蘭的陸地、海上和空中安全。法國總統馬克龍則指，歐洲和美國必須施壓，迫使俄羅斯接受與烏克蘭停火的建議。他又表明，不會恢復法國義務兵役制，但希望動員全社會應對俄羅斯的侵略，預計在未來數周內宣布相關決定。

澤連斯基上周六表示，烏軍在俄羅斯庫爾斯克地區未被包圍，仍在抵禦俄、朝軍隊，但面臨烏克蘭東北部蘇梅地區可能遭受新一輪襲擊。他認為在達成停火之前，俄羅斯想要在軍事上取得「更有利的位置」。他說：「我認為停火進程的推遲正是因為我所說的原因。他們（俄羅斯）想要改善他們在戰場上的處境。」

烏擬組建停戰和談代表團 烏克蘭總統府上周六公布，澤連斯基已決定組建一個代表團，與合作夥伴開展有關俄烏停戰的和平談判，代表團以總統辦公室主任葉爾馬克為首。與此同時，俄羅斯總統助理烏沙科夫周日表示，俄方正在為普京與美國總統特朗普的會晤做準備，一旦有必要，會晤將會舉行。他稱，當前俄美雙方在其他層面保持接觸，如有需要可迅速安排會晤或電話交談，但目前他還不能透露任何具體訊息。本報綜合報道