兩岸國際

拆戰爭遺留物 敍爆炸10死

敍利亞沿海城市拉塔基亞上周六發生強烈爆炸，造成至少10人死亡、14人受傷。爆炸發生在拉塔基亞南部的拉姆爾（Raml）社區。從網上圖片可見，港口冒出大量濃煙。爆炸發生時，建築內正在進行戰爭遺留物拆除工作。當地近年來頻頻發生地雷等戰爭遺留物爆炸事件，造成人員傷亡。（綜合報道）
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