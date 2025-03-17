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拆戰爭遺留物 敍爆炸10死
敍利亞沿海城市拉塔基亞上周六發生強烈爆炸，造成至少10人死亡、14人受傷。爆炸發生在拉塔基亞南部的拉姆爾（Raml）社區。從網上圖片可見，港口冒出大量濃煙。爆炸發生時，建築內正在進行戰爭遺留物拆除工作。當地近年來頻頻發生地雷等戰爭遺留物爆炸事件，造成人員傷亡。（綜合報道）
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