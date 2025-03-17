向朝洩情報 韓3人維持減刑

南韓地下組織「自主統一忠北同志會」涉向北韓提供情報，3名成員一審被判有期徒刑12年，剝奪政治權利12年，二審減刑至兩年至5年不等。韓媒上周六報道，案經上訴後，南韓最高法院維持二審判決，全案定讞。（綜合報道）