兩岸國際

向朝洩情報 韓3人維持減刑

南韓地下組織「自主統一忠北同志會」涉向北韓提供情報，3名成員一審被判有期徒刑12年，剝奪政治權利12年，二審減刑至兩年至5年不等。韓媒上周六報道，案經上訴後，南韓最高法院維持二審判決，全案定讞。（綜合報道）
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