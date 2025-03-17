稱護航運特朗普下令 海空猛攻也門31人喪命

料持續數周 青年運動揚言升級回應 美國總統特朗普上周六下令空襲也門叛軍青年運動據點，造成至少31人死亡、逾100人受傷。有美國官員表示，空襲或持續數周，成為特朗普第二個任期開始後最重要的軍事行動，同時向伊朗發出警告信號。青年運動指死傷者大多是婦女及孩童，指控美軍行動是戰爭罪行，並揚言準備好「以升級回應升級」。

特朗普在社交網貼文表示，青年運動「恐怖分子」過去一年經常在紅海地區對美國及其盟國船艦、飛機和無人機發動攻擊，強調有關行為是不能容忍，美國會使用壓倒性的致命武力，直至青年運動停止攻擊在也門對開航道的船隻。他又指，美軍分別從空中和海上對也門發動大規模軍事行動，攻擊恐怖組織的巢穴、領導人及導彈防禦系統，以保護美國的航運、空中和海軍資產，並恢復航行自由，警告青年運動必須停止攻擊行為。

美讚伊拉克部隊俘IS頭目妻 美國中央司令部公布，部隊上周六發動一系列行動，包括對也門各地由伊朗支持的青年運動進行精確攻擊，以捍衞美國利益、震懾敵人並恢復航行自由。畫面顯示，美國軍艦發射導彈，艦載戰機起飛參與行動。中央司令部又公開讚揚伊拉克情報和安全部隊，俘獲並逮捕回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）車臣恐怖分子侯賽因（Umm Hussein），她是IS頭目卡迪賈（Abu Khadija）之妻，卡迪賈上周四被伊拉克和美國軍方聯合行動擊殺。

青年運動上周三宣布恢復攻擊駛經紅海、亞丁灣、曼德海峽和阿拉伯海的以色列船隻，以回應以色列新一輪封鎖加薩行動。

美警告伊朗 反遭對方譴責 特朗普又要求伊朗立即停止支持青年運動，否則要承擔全部責任。青年運動指，他們控制的地區出現連串爆炸，有當地居民指爆炸猛烈，恍如地震；組織指控美軍空襲是戰爭罪行，揚言報復。伊朗外交部發言人巴加埃周日發聲明強烈譴責美國空襲，並指摘美軍空襲嚴重違反《聯合國憲章》的原則；伊朗外長阿拉格齊表示，美國政府無權決定伊朗的外交政策。

今年1月，特朗普簽令推翻前任總統拜登4年前將青年運動從「外國恐怖組織」名單中移除的行政令，把青年運動重新定義為「外國恐怖組織」。分析指出，美國此舉或被視為對沙特的支持，亦可能是美國試圖在中東重新鞏固地緣政治地位的舉措之一。與此同時，青年運動或將加強與伊朗的合作，令區域地緣政治局勢更加複雜；伊朗未來也可能加大對青年運動的支持力度，最終加劇美伊緊張關係。本報綜合報道

美軍中央司令部公布部隊發動一系列行動，包括艦載戰機起飛參與行動。 也門青年運動武裝組織攻擊外國船隻。（Getty Images圖片） 特朗普下令空襲也門首都薩那。 美國空襲也門位置 早前伊拉克聯同美軍成功擊殺伊斯蘭國頭目。