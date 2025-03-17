兩岸國際

佳木斯副市長投案受查

黑龍江省紀委監委昨日發布消息，黑龍江省佳木斯市委常委、市政府副市長王金涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受黑龍江省紀委監委紀律審查和監察調查。51歲的王金有研究生學歷，長期在黑龍江工作。他曾任樺南縣委辦秘書，2021年起任佳木斯副市長。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者