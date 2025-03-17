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佳木斯副市長投案受查
黑龍江省紀委監委昨日發布消息，黑龍江省佳木斯市委常委、市政府副市長王金涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受黑龍江省紀委監委紀律審查和監察調查。51歲的王金有研究生學歷，長期在黑龍江工作。他曾任樺南縣委辦秘書，2021年起任佳木斯副市長。（綜合報道）
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