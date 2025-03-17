3月17日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月17日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
廣州前常委遭開除黨籍
中央紀委國家監委網站上周六通報，廣州市委前常委、黃埔區委前書記周亞偉因嚴重違紀違法問題，被開除黨籍處分，取消其相應的退休待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250317-0317_00178_047/廣州前常委遭開除黨籍
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc