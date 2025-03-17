兩岸國際

廣州前常委遭開除黨籍

中央紀委國家監委網站上周六通報，廣州市委前常委、黃埔區委前書記周亞偉因嚴重違紀違法問題，被開除黨籍處分，取消其相應的退休待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。（綜合報道）
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