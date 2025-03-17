AI機械人助撥營銷電話 多地查處

真人錄音 無間斷騷擾

節目提到，一年多來互聯網上出現了很多所謂「外呼」業務的廣告，這些公司幫助商家向手機用戶撥打自己的營銷電話，打着「高效觸達用戶」、「精準拓客」等旗號招攬生意，更宣稱可通過AI機械人打電話。內媒指出，此做法已成行業主流，因AI機械人可日夜撥打不知疲倦，其聲音由真人錄製，接聽用戶難辨真偽。而這些外呼公司都是從虛擬營運商購買的「小號」，號碼沒實體手機卡，毋須實名認證。