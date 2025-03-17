DeepSeek仿冒網急增3000個 洩私隱陷阱

做永久會員 索價逾200元

內媒上周六報道，據網頁追蹤報告發現，從去年12月1日至上月3日，全球共出現了2,650個仿冒DeepSeek的網站，且數量快速增加。這些網站通過相似域名、介面設計誘導用戶點擊，進而傳播惡意軟件、竊取個人資訊或騙取訂閱費用。有消費者近日在應用商店下載形似DeepSeek的應用程式，並以198元（人民幣‧下同，約214港元）購買了「永久會員」，才發現下載的應用程式名為「DreamDesk」。