多地紀委學用DeepSeek 分析補貼數據揭疑點

全國多地紀委近期積極探索將DeepSeek人工智能（AI）技術，應用在紀檢監察工作中。黑龍江省綏化市紀委監委通過大數據分析平台，對全區人員死亡、高齡保障、殘疾人補貼及低保資訊展開深度剖析，初步甄別出11條可疑數據，並反饋給相關科室，提升監督執紀工作的精準度和高效性。

河南融入反腐工作 據黑龍江媒體上周五報道，北林區紀委監委辦案人員利用DeepSeek數據分析能力輔助大數據分析，探索科技賦能監督的新途徑和方法，不僅便捷日常辦公，還能滿足更多個性化、專業化需求。

河南省鄭州市紀委監委網站近日部署了DeepSeek工具的應用，通過全員培訓和月度研討機制，提升數據檢索、模型分析能力，將公職人員資訊和招投標數據交叉比對，精準發現問題線索，從而提高監督精準度。河南省三門市紀委探索將技術創新融入反腐工作實踐，嘗試利用AI技術優化工作流程。

安徽省蕪湖市紀委監委近日邀請專家就DeepSeek技術發展和應用作專題報告，強調要提高思想認識，通過科技賦能紀檢監察各項工作。

安徽天津邀專家培訓 天津市西青區紀委監委上周五舉辦AI賦能紀檢監察工作專題講座，有參訓人員會後表示，DeepSeek這類工具不僅能幫助搜尋資訊、篩選數據，還能快速分析，對紀檢監察工作起到強大幫助。海南省三亞市紀委監委近日也召開AI暨DeepSeek學習興趣小組動員會，要求紀檢監察機關主動適應、積極學習、深入運用，確保紀檢監察工作始終走在時代前列。本報綜合報道