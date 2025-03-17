華擬南極建第6個科考站惹議

【本報綜合報道】新西蘭媒體日前報道，中國計劃在南極建立新的科考基地，是中國在南極洲面向新西蘭一方的第二個基地，同時也是中國的第6個南極科考站。

報道稱，根據中國發送給包括新西蘭在內的《南極條約》締約方的環境影響評估報告，新基地的選址位於南極瑪麗伯德地的考克斯角，設施包括一座900平方米的主樓和一個500平方米的科研中心，可容納25名研究人員及支持人員。報道稱，中國希望該基地能在2027年投入使用。據報，《南極條約》允許各國在南極建立科研設施，但宣稱「近年來人們愈來愈擔憂這些設施可能具有軍事和科研的雙重用途」。新西蘭媒體引述美國國防部2022年發表的一份報告稱，一些「雙重用途」的技術既可用於科學研究，也可用於軍事，而這類技術很可能成為中國南極戰略的一部分。