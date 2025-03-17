稱應對大陸助力台灣 日擬九州布遠程導彈

日本傳媒周日引述消息報道，日本政府計劃優先在九州部署遠程導彈，預計本年度尾、即明年3月底開始部署，以加強對中國大陸武力攻台的防禦能力。報道強調，日本政府將慎重協調，包括具體部署地點是否能獲得當地居民理解。

報道指，因應台灣可能遭大陸攻擊的擔憂升溫，日本政府認為必須優先加強西南地區的防禦體系。多名政府消息人士透露，此次計劃部署的是改良型12式陸基反艦導彈，射程可達1,000公里，將把北韓與大陸沿岸地區納入射程範圍。若西南地區遭到攻擊，也能向敵方艦船進行攻擊，藉以提升威懾力。

日本將辦說明會爭取支持 陸上自衞隊在九州設有地對艦導彈連隊，可能的部署地點包括大分縣由布市以及熊本市的駐屯地。由於導彈部署地可能成為敵方攻擊目標，料引發九州居民反對，政府計劃舉辦說明會爭取地方支持。而雖然沖繩縣的地理位置更接近大陸，但日本政府擔心，在當地部署導彈可能加劇地區局勢緊張，故未納入首批部署範圍。

報道指出，防衞裝備廳宣布去年10至11月在東京都的伊豆諸島新島進行發射試驗。2025年度預算案中作為用於發射的地上裝備等採購費列入了169億日圓（約8.8億港元）。日方還在開發射程更長的「島嶼防衞用高速滑翔彈性能提升型」以及高超音速導彈。

掃雷艦平島號起火無人傷 另外，以日本長崎縣佐世保為母港的海上自衞隊掃雷艦平島號，上周六傍晚起火，事件中無人傷亡。

海上自衞隊表示，平島號上周六傍晚6時半左右，在佐賀縣唐津市外海烏帽子島以北約兩公里處航行時發生火災。機艙內的引擎排氣管內起火，約一小時後當晚7時25分左右被撲滅。起火時，掃雷艦上約有45人，但無人受傷，也沒出現漏油情況。海上自衞隊正在調查火災原因。本報綜合報道