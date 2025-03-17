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台環保公司亂倒污染物 18人捱告
台灣台北市一間環保工程有限公司過去10多年來承攬多間公司清運油泥等清潔工作，被揭任意傾倒污染物，嚴重危害環境，不法所得超過3億元新台幣（約7,200萬港元）。台媒上周五報道，台北士林地檢署依違反《廢棄物清理法》等罪，起訴18名涉案人員。（綜合報道）
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