內地機場去年旅客量近14.6億人次

去年，內地運輸機場共有263個，其中定期航班通航運輸機場262個，定期航班通航城市或地區258個。各運輸機場中，年旅客吞吐量1,000萬人次以上有40個，較前年淨增加石家莊正定機場、無錫碩放機場共兩個，完成旅客吞吐量佔全部境內運輸機場旅客吞吐量的83.4%，較前年上升2.1個百分點。去年有26市年旅客吞吐量逾2,000萬人次，15市逾3,000萬人次。

按城市排名，同時擁有兩個大型機場的上海、北京和成都，航空旅客吞吐量位居前三。北京、上海和廣州3大城市運輸機場旅客吞吐量佔全部境內運輸機場旅客吞吐量的21.8%，較前年上升1.7個百分點。去年國際航空樞紐完成旅客吞吐量約6.6億人次，較前年增長19.3%；區域樞紐完成旅客吞吐量超5.6億人次，較前年增長13.4%；非樞紐機場完成旅客吞吐量逾2.3億人次，較前年增長12.5%。