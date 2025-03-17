內地機場去年旅客量近14.6億人次
【本報綜合報道】國家民航局日前發布去年全國民用運輸機場生產統計公報，顯示去年內地民用運輸機場完成旅客吞吐量接近14.6億人次，較前年增長15.9%，較2019年新冠疫情前增長8.0%。旅客吞吐量最高前5位分別為上海浦東機場、廣州白雲機場、北京首都機場、深圳寶安機場、成都天府機場。
上海浦東機場居首
去年，內地運輸機場共有263個，其中定期航班通航運輸機場262個，定期航班通航城市或地區258個。各運輸機場中，年旅客吞吐量1,000萬人次以上有40個，較前年淨增加石家莊正定機場、無錫碩放機場共兩個，完成旅客吞吐量佔全部境內運輸機場旅客吞吐量的83.4%，較前年上升2.1個百分點。去年有26市年旅客吞吐量逾2,000萬人次，15市逾3,000萬人次。
按城市排名，同時擁有兩個大型機場的上海、北京和成都，航空旅客吞吐量位居前三。北京、上海和廣州3大城市運輸機場旅客吞吐量佔全部境內運輸機場旅客吞吐量的21.8%，較前年上升1.7個百分點。去年國際航空樞紐完成旅客吞吐量約6.6億人次，較前年增長19.3%；區域樞紐完成旅客吞吐量超5.6億人次，較前年增長13.4%；非樞紐機場完成旅客吞吐量逾2.3億人次，較前年增長12.5%。
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