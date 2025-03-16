SpaceX龍飛船順利升空 滯留9個月 兩太空人將「回家」

【本報綜合報道】美國太空探索科技公司（SpaceX）的龍飛船由獵鷹9號火箭搭載，於美東時間上周五晚上7時03分（香港時間上周六上午7時03分）在佛州甘迺迪太空中心發射升空，將接走滯留國際太空站（ISS）長達9個月的兩名美國太空人返回地球。

原逗留一周返地球 龍飛船預計將在美東時間上周六深夜與ISS對接，搭載的4名太空人包括美國太空人麥克萊恩（Anne McClain）、艾爾斯（Nichole Ayers）、日本太空人大西卓哉和俄羅斯太空人佩斯科夫（Kirill Peskov）完成交接工作後，另外兩名太空人及滯留多時的美國太空人威廉斯和維爾莫，周三將會離開ISS，由龍飛船載返地球。

去年6月，威廉斯和維爾莫乘坐美國波音公司載人太空船星際線前往ISS，執行首次載人試飛任務，原定逗留約一周後返回地球，但因星際線推進器故障等問題，加上執行輪調任務的太空艙火箭發射升空屢因技術問題臨時取消，導致兩人返航時間一再推遲至今。