斥煽動種族情緒 美驅逐南非大使

【本報綜合報道】美國國務卿魯比奧上周五宣布驅逐南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool），指對方煽動種族情緒及憎恨美國，是個「不受歡迎的人」。南非總統府翌日發表聲明，指對於該國駐美大使被驅逐表示遺憾。美媒認為，這反映美國和南非關係惡化。

魯比奧在社交平台指出：「我們和他（拉蘇爾）沒甚麼好討論的，他是一個不受歡迎的人。」魯比奧和美國國務院沒有解釋具體原因，但他的社交平台貼文鏈接了一篇題為《南非大使拉蘇爾：特朗普正引領全球白人至上主義運動》的報道。

魯比奧訪加遭「敵對性歡迎」 美媒指出，美國總統特朗普展開第二任期後持續對南非施壓。特朗普和出生於南非的富豪盟友馬斯克，指摘南非的土地改革政策歧視白人；南非政府則表示這是為了消弭種族隔離制度的影響。在上月舉行的南非二十國集團（G20）會議上，南非總統拉馬福薩坦言，南非和美國的關係「似乎有點脫軌」。

另在美加關係緊張之際，魯比奧上周四乘專機飛抵魁北克省的國際機場時，加拿大官員依慣例到場迎接，但為其鋪設的紅地氈尺寸比其他貴賓的短得多，而且跑道上仍有積水，紅地氈顯然是濕的。網上紛紛評論指，加拿大給魯比奧鋪了侮辱性紅地氈，形容他受到加方「敵對性歡迎」。