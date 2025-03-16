美擬恢復旅遊禁令 對43國劃分3級別

美媒上周五引述知情人士稱，總統特朗普政府考慮針對43個國家實施新一輪旅遊禁令，範圍比其首個總統任期推出的禁令更廣，當中北韓、阿富汗、伊朗及敍利亞等國公民可能被全面暫停簽證、禁止入境；相關名單由國務院於數周前制訂，待呈交至白宮後或會作出修訂。

名單呈交白宮後或會修訂 報道指，該份名單將旅遊禁令劃分為3級，最高級別為紅色，將禁止有關國家公民入境美國，包括阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、北韓、也門及委內瑞拉等11個國家；第2級別則為橙色，禁止向移民或旅客批出簽證，僅容許商務旅客入境，包括俄羅斯、白羅斯、海地、老撾、緬甸、巴基斯坦、南蘇丹和土庫曼等10個國家。

最低級別予60日糾正管制 至於最低級別的黃色，美方將給予相關國家60日時間糾正出入境管制問題，否則將獲列入橙色或紅色級別，包括柬埔寨、安哥拉、喀麥隆、馬里、多明尼加和瓦努阿圖等22個國家。報道說，暫不清楚上述國家公民是否已受到影響，或其所持簽證是否將因此作廢。

特朗普首個總統任期的旅遊禁令主要針對回教國家，而今年1月上任簽署行政命令期間曾指，將恢復旅遊禁令，保護美國公民免受意圖發動恐怖攻擊、威脅國家安全、濫用移民法等外國人侵害。本報綜合報道