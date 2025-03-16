馬國研究：城市低收入群 難負擔營養食品

【本報綜合報道】馬來西亞一項研究發現，儘管政府的補貼使國內食品價格低於全球平均水平，但對於生活在城市地區的低收入群體而言，食品的可負擔性仍是一大挑戰。當中許多經濟拮据的家庭依賴即食麵、油炸食品和含糖飲料作為主要食物來源，而非攝取營養均衡的正餐。

靠即食麵油炸食物充飢 報告指出，農村家庭尚能自產自足，但城市居民則必須通過購買來獲取食物，使得他們在面對通脹和經濟衰退時更加缺乏應對能力，許多人民甚至買不起乳製品和新鮮農產品等營養食品。一名荷蘭最低薪金的工人僅需工作4分鐘即可購買一公升牛奶，而馬來西亞的工人則需要工作58分鐘，才能負擔同樣價格的牛奶。

此外，馬國與飲食相關的疾病持續上升，包括糖尿病、心臟病和高血壓等，預計未來幾十年，人民對醫療系統的需求將持續升高。報告呼籲，政府應立即採取緊急政策及干預措施應對當前危機，包括擴大學校供營養餐計劃，確保所有兒童每天至少獲得一頓營養均衡的餐食。