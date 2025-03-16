尹錫悅彈劾案料快將宣判

南韓總統 尹錫悅

【本報綜合報道】南韓憲法法院上周五未向總統尹錫悅彈劾案的申請方和被申請方通告宣判日期，韓媒推測彈劾案判決結果可能於本周中後期出爐，或將刷新該國總統彈劾案的最長審理時間紀錄。全國多地昨日分別有民眾，舉行支持和反對彈劾的集會。

在尹錫悅彈劾案庭審進行時，外界曾預測憲法法院可能在庭審辯論程序結束後的周五宣判，但上月25日結束庭審程序後已過17天仍無定論。部分人士認為，法務部長朴性載將彈劾案庭審辯論定於周二舉行，憲法法院恐難在周一至周二對尹錫悅彈劾案宣判。考慮到法院在宣判兩、3天前通告宣判日期的慣例，最早或於本周初通告對尹錫悅彈劾案宣判日，並於周三至周五之間宣判。

警察廳將最高戒備應對 代理警察廳廳長李豪榮上周五舉行應對彈劾判決日情況檢查會議，表示將構建全力應對體系，將宣判日前後出現的社會混亂最小化。警察廳將在宣判前一天通過首爾警察廳的特級緊急命令，向全國發布緊急勤務，並在宣判當日向全國各警察局發布一級緊急命令。