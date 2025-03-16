發改委：關稅戰影響不大 減對美貿易依賴

【本報綜合報道】國家發改委宏觀經濟研究院副院長郭春麗上周五在北京出席中國記協新聞茶座上表示，綜合國家發展態勢和支持政策等，相信經濟增長目標「有基礎有支撐」，預計今年內地居民消費將顯著回升。她又認為美國對華關稅戰對中國經濟影響不大，強調中國已降低對美貿易的依賴程度，財政政策亦留有空間，應對外部環境衝擊。

擴大對東協歐盟等出口 郭春麗此次以「高質量發展引領經濟新航程」為主題分享，就美國加徵關稅方面，根據海關總署數據顯示，自去年前11個月中國進出口貿易中，美國所佔比重已降至11.2%，創下2001年中國加入世界貿易組織以來新低。從美國總統特朗普2018年首個任期發起貿易戰以來，中國已降低對美貿易依賴程度，未來將進一步推動出口多元化，擴大對東協、歐盟及一帶一路國家出口。

郭春麗又表示，內地一攬子促消費政策效應正在顯現提振資本市場和房地產政策取得初步成效，股市、樓市出現明顯回升趨勢，這有利於穩定資產價格，提升居民消費欲望。內地又正實施「兩新」工作，對手機等數碼產品進行購新補貼，並加大對家庭消費品的換新支援。郭春麗指出，大類消費在中國主要是房地產、汽車、家居裝飾等，目前家裝等地產後周期消費將觸底回升。