卡尼宣誓就任總理 加國堅拒併入美

期待與特朗普對話 未有計劃會晤 加拿大執政自由黨黨魁卡尼上周五在渥太華總督府宣誓就任總理。他表示，政府會立刻開始工作，但目前沒計劃與美國總統特朗普會面，並重申加拿大絕不會成為美國的一部分。

現年59歲的卡尼在總督府宣誓：「我，卡尼，謹莊嚴及真誠宣誓，我將據實忠誠、盡所知所能，履行賦予本人作為總理的權力及信任。」曾擔任加拿大央行行長的卡尼，是加拿大史上首位從未擔任過民選職位的總理。在同日下午，他前往加拿大國會首次參加內閣會議。

重點關注保護工人 卡尼改組內閣，由前總理杜魯多的37人減至24人，聚焦應對美國特朗普政府，其中財長勒布朗將轉為負責國際貿易範疇，並專注於對美關係，財長職務將由創新、科學及工業部長商鵬飛補上；外長趙美蘭留任；去年底與杜魯多不和而辭職的原副總理兼財長方慧蘭出任交通部長。

卡尼指對新內閣充滿信心，在加拿大面臨危機中鞏固基礎，建立一個更加美好的國家。對於美國加徵關稅，卡尼指，面對外國不合理的貿易行動，保護加拿大工人是新政府重點關注的事項之一。卡尼又表示，期待同特朗普對話，但目前未有計劃會晤對方。

對於特朗普揚言令加拿大成為美國第51個州，卡尼強調，加拿大永遠不會成為美國的一部分，指兩國是根本上不同的國家，加拿大期望得到美國及特朗普的尊重。

擬赴英法爭取支持 另外，外交官員消息指，卡尼計劃未來前往英國倫敦和法國巴黎，在對美關係惡劣之際爭取歐洲支持。另有分析認為，卡尼將宣布提前大選，希望領導自由黨在選舉中勝出。本報綜合報道