G7促俄接受臨時停火 否則增制裁

G7外交部長會議一連兩天在加拿大魁北克舉行，雖然各方曾因在烏克蘭、中東和涉華等問題上存在分歧，最終仍達成共識，發表聯合聲明。加拿大外長趙美蘭在各國簽署聲明前幾分鐘告訴記者：「我認為我們即將發表一份強有力的聲明，在涉烏克蘭和中東等不同課題上，我們開會討論了相關問題，目標是保持G7的團結。」