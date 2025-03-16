G7促俄接受臨時停火 否則增制裁
【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）外交部長會議上周五發表聯合聲明，一致支持烏克蘭領土完整，並警告俄羅斯接受美國提出的臨時停火方案，否則會面臨進一步制裁。
G7外交部長會議一連兩天在加拿大魁北克舉行，雖然各方曾因在烏克蘭、中東和涉華等問題上存在分歧，最終仍達成共識，發表聯合聲明。加拿大外長趙美蘭在各國簽署聲明前幾分鐘告訴記者：「我認為我們即將發表一份強有力的聲明，在涉烏克蘭和中東等不同課題上，我們開會討論了相關問題，目標是保持G7的團結。」
25國領導人視像會議
最終的聯合聲明草案重申堅定不移地支持烏克蘭捍衞領土完整和生存權、自由、主權和獨立。聲明指，支持美國提出俄烏停火30日的建議，呼籲俄羅斯同意停火，並全面執行協議。各方討論到如果未能達成協議，對俄羅斯施加進一步制裁、限制油價、為烏克蘭提供額外支持等。
另一方面，英國首相施紀賢昨日與歐盟和加拿大等25個國家領導人舉行視像會議，討論俄烏戰事，旨在為俄烏達成和平協議前協助烏克蘭，確保烏方安全。他指出，俄羅斯正試圖拖延停火，顯示對和平並非認真；揚言若俄方最終同意談判，必須採取行動和作出實質承諾，又警告如對方拒絕停火，將加大經濟施壓。
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