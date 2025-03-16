美勸放過庫州烏兵 俄指投降可饒命

使節與普京談話良好 特朗普對停戰持樂觀態度 美國總統特朗普上周五表示，特使威特科夫上周四與俄羅斯總統普京進行了富有成效的討論，認為俄烏戰爭很有可能結束，希望俄方能放在庫爾斯克地區被包圍的烏軍一條生路。到訪加拿大的美國國務卿魯比奧表示，對俄烏達成停火協議審慎樂觀，呼籲雙方作出讓步。

上周到訪莫斯科的威特科夫，與普京會面後離開當地。他此行相信是討論美方提出、俄烏執行30日臨時停火的提議。克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，普京上周四晚跟威特科夫會晤，他未有透露兩人討論過的具體內容，只表示普京通過威特科夫向特朗普傳達訊息及額外信號，並從威特科夫獲得美國對烏克蘭危機的更多看法；又指在威特科夫向特朗普匯報後，俄美將商量兩國總統通話時間。

特朗普暗示烏不應攻俄境 特朗普在社交網發文形容，與普京的對話良好且富有成效，相信俄羅斯很快會接受提議，但仍要觀察未來發展。他又表示：「此時此刻，數以千計烏軍部隊正被俄軍徹底包圍，處於非常不利和脆弱的情況。我已強烈要求總統普京放過他們的生命。這會是一場可怕的大屠殺，是二戰以來前所未見。」他又暗示烏方不應越境突襲俄羅斯庫州，認為是有關行動是挑釁俄羅斯。白宮發言人萊維特其後表示，特朗普未有與普京通話，而是指威特科夫跟普京見面。俄媒指出，威特科夫在與普京會晤前等待8小時；英媒指威特科夫當日在莫斯科逗留了12個多小時，其中大部分時間都在等待。

魯比奧呼籲雙方妥協讓步 七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯在魁北克省舉行會議之際，魯比奧上周五向記者表示，俄烏停火還有很多工作有待完成，但有審慎樂觀的理由。繼G7發聲明談到烏克蘭領土完整後，魯比奧呼籲俄羅斯與烏克蘭妥協讓步：「透過談判過程，是結束這場戰爭的唯一方式。」他又指，無論是商業談判或地緣政治談判，都需雙方付出、雙方作出讓步。

普京上周五透過視像方式向國家安全委員會成員發表講話，指美國新政府正在盡一切努力開始重建跟俄羅斯的關係，並取得進展，但有關過程並不簡單，俄方注視後續發展。他指出，俄方了解到美國總統特朗普發出的呼籲，善待在庫爾斯克州被俄軍包圍的烏克蘭士兵。普京指，烏軍士兵在庫爾斯克州犯下多宗針對平民的罪行，已被俄羅斯總檢察院定為恐怖主義行為。如果烏軍士兵棄械投降，俄方保證他們的生命安全，並根據國際法和俄羅斯法律得到應有的對待。

然而，烏克蘭武裝部隊總參謀部否認在庫爾斯克州的士兵被包圍，批評俄方編造不實訊息，強調當地戰鬥仍在繼續，烏軍已重新集結並撤至更有利的防線，目前正在執行作戰任務並擊退俄軍多次進攻。有分析認為，特朗普為兌現競選承諾，希望在俄烏停火問題上速戰速決；俄羅斯則堅持仔細磋商細節，同時加強進攻，務求在談判上更有優勢。由於各方立場分歧明顯，要落實停火並不容易。本報綜合報道