電商補貼活動 揭二手手機冒新機
【本報綜合報道】內媒近日揭發廣東省深圳市華強北市場有翻新手機流入某電商平台「百億補貼」活動，有消費者購買新手機後，才發現是二手手機。深圳市監局福田監管局上周五通報，已派執法人員到華強北及周邊手機銷售市場核查。
華強北流出 市監局核查
報道稱，消費者在某電商平台透過百億補貼以8,299元人民幣（約8,997港元）購買iPhone16 Pro Max，拆開後竟發現是華強北流出的模型機。原來在各大投訴平台上可見，瑕疵機冒充正品手機的情況經常發生。其中一名女子在某電商平台「百億補貼」活動中購買iphone16 Pro，只使用了3天，手機便出現不能讀取電話卡、網絡無信號等問題。蘋果官方檢測後回饋，涉事手機被人擅自改裝。
深圳市監局福田監管局通報指出，當地市監部門此前已聯合轄區公安局、屬地街道辦等單位，對後封機、翻新機的生產、銷售鏈進行了多輪專項治理。針對報道中提及的線索，當局已經派執法人員到場核查。
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