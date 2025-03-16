狐貉肉扮牛羊兔肉 分銷多地

【本報綜合報道】狐狸、貉多被人取用皮毛製作皮草，但在內地禁止食用，剩餘的肉需進行無害化處理。惟有內媒在「315」晚會前夕發現，有肉販子將數百噸未經檢疫的狐貉肉類流向市場，更有買主將這些凍肉銷往南方扮兔肉，或賣到北方製成肉乾冒充牛肉乾銷售。

禁食用未檢疫 量達數百噸 狐、貉養殖在河北唐山、山東滄坊、臨沂等地，形成產業規模，其中毛皮是最主要商業價值。惟有商販在冷庫囤積幾十噸已分割好的狐貉腿，聲稱冒充羊肉、狗肉、兔肉等流入食品領域，也有養殖戶和肉販中介利用網上平台和物流等方式銷往各地。內媒記者嘗試購買此類肉品，但物流包裹只用發泡膠箱包裝，並無用冰袋，到貨後已開始變質。

另有買家購買大量貉子肉後，充當羊肉、狗肉、獾肉等來賣，經常銷往農家樂、餐廳等場所，每逢取皮時間，連附近滷肉店也有出售貉子肉；也有中介從養殖戶購買大量狐狸肉，再轉售予其他肉販。另有人將取皮後的貉子肉，送往煉油廠製成飼料原料；去年有肉販收購數百噸狐貉肉，運到外地煉油廠。