打擊金融「黑灰產」犯罪 為期半年

【本報綜合報道】公安部經濟犯罪偵查局和國家金融監督管理總局稽查局上周五舉行會議，聯合部署開展為期6個月的金融領域「黑灰產」違法犯罪集群打擊工作，全面加強刑事執法與金融監管部門行政執法協調聯動，嚴打信用卡詐騙、騙取貸款、貸款詐騙、保險詐騙、非法經營、虛假訴訟、合約詐騙等。

聚焦非法存貸款中介

會議要求，加強統籌謀劃，集中資源力量，發揮「專業+機制+大數據」新型警務運行模式優勢，堅持下先手棋、打主動仗，迅速掀起打擊犯罪凌厲攻勢，堅決把相關犯罪活動高發多發勢頭打下去。其中，要聚焦貸款領域非法存貸款中介服務、惡意逃廢金融債務、保險領域非法代理退保理賠、信用卡領域不正當反催收等重點方向，嚴打各類犯罪活動；同時深挖犯罪訊息鏈、資金鏈、技術鏈、人員鏈，徹查犯罪團夥和幕後黑手，以強力舉措確保集群打擊取得實效。