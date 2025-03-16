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解放軍戰機墜毀 機員跳傘逃生
解放軍南部戰區海軍機關昨透露，該部所屬一架戰鬥機當天下午1時30分左訓練時失事，在海南省臨高縣加來鎮附近空地墜毀，飛行員成功跳傘，未造成地面附帶損傷，正組織力量處置事故善後工作，有待進一步調查核實成因。（綜合報道）
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